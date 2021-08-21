الإعصار «غريس» يضرب شرق المكسيك ويتسبب بمقتل 8 أشخاص

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قالت السلطات المكسيكية إن الإعصار «غريس» اجتاح البلاد يوم السبت مصحوبا بأمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات طينية أودت بحياة 8 أفراد على الأقل.

والإعصار «غريس» عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس «سافير-سيمبسون» للأعاصير المؤلف من خمس درجات، ووصل إلى الساحل قرب منتجع تيكولوتلا بولاية فيراكروز في الساعات الأولى من الصباح مصحوبا برياح قوية بلغت سرعتها 201 كيلومتر في الساعة.

وأظهرت محطة تلفزيونية محلية فيضانات عارمة في منطقة خالابا بولاية فيراكروز، كما تسبب الإعصار أيضا بانقطاع الكهرباء واقتلاع الأشجار.

وقالت السلطات إن «غريس» اجتاح ساحل المكسيك المطل على الكاريبي الأسبوع الماضي وتسبب بانقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح. كما اجتاح جاميكا وهايتي اللتين ما زالتا تعانيان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة.