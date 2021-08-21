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أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ضبط شبكة أجنبية تتكون من 3 أفارقة وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.

وقال اللواء شرطة خالد حسان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان، تصريح صحفي، إنه توفرت معلومات دقيقة عن شبكة أفرادها من إحدى دول غرب افريقيا تنشط في تهريب الهيروين عبر السودان إلى دولة خليجية.

وأضاف أنه تم تكليف فريق ميداني لرصد أفراد الشبكة والإيقاع بهم وتوصل الفريق إلى معلومات مفادها أن المتهم الأول وصل السودان عبر الطيران، فيما وصل المتهمان، الثاني والثالث، برا عبر الحدود الغربية وبحوزتهم المخدرات، وسافروا جميعا إلى ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، حيث جرى ضبطهم عند مدينة سواكن وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.