أخبار عاجلة

حمادة أنور: شيكابالا ومجاهد مخطئان -
انهيار 20 منزلًا جنوب موريتانيا بسبب الأمطار المصحوبة بالعواصف -
ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة» -
السعودية تدين استهداف الحوثيين لقاعدة العند العسكرية في لحج اليمنية -
سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد أكشاك ممشى المريوطية -
مفتي الجمهورية يدين مقتل 19 شخصًا في هجوم على قرية شرقي الكونغو -
"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط -
قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها -
"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط -
"الأرصاد" تُنبِّه 5 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وموجة حارة وتدنٍّ في مدى الرؤية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الداخلية السودانية: ضبط أجنبية لتهريب الهيروين

Print
الداخلية السودانية: ضبط شبكة أجنبية لتهريب الهيروين الداخلية السودانية: ضبط أجنبية لتهريب الهيروين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ضبط أجنبية تتكون من 3 أفارقة وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.

وقال اللواء شرطة خالد حسان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السودان، تصريح صحفي، إنه توفرت معلومات دقيقة عن شبكة أفرادها من إحدى دول غرب افريقيا تنشط في تهريب الهيروين عبر السودان إلى دولة خليجية.

وأضاف أنه تم تكليف فريق ميداني لرصد أفراد الشبكة والإيقاع بهم وتوصل الفريق إلى معلومات مفادها أن المتهم الأول وصل السودان عبر الطيران، فيما وصل المتهمان، الثاني والثالث، برا عبر الحدود الغربية وبحوزتهم المخدرات، وسافروا جميعا إلى ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، حيث جرى ضبطهم عند مدينة سواكن وبحوزتهم 8 كيلوجرامات من الهيروين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

"لتبقى" تحذر: شبكة تحميل المركبة من الأعلى تزيد استهلاك الوقود

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

«بدأت بالكتابة بقدمي ثم أسناني».. قصة كفاح مذيع من ذوي الهمم أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا

شبكة CBS الأمريكية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كابل إلى 170 قتيلًا