أخبار عاجلة

"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مفخختَيْن أُطلقتا تجاه خميس مشيط -
اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه! -
الدعم السكني مستمر.. ويمكن التقديم على منتجات البرنامج خلال منصة "سكني" -
"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية -
الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور -
بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو -
الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل -
التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط -
رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توصيل الكهرباء بالبطاقة الشخصية للحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل

Print
توصيل الكهرباء بالبطاقة الشخصية للحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل توصيل الكهرباء بالبطاقة الشخصية للحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة. وللتخفيف على مواطني الإسماعيلية الحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل. أن يكون توصيل الكهرباء وتركيب العداد بالبطاقة الشخصية، وخطاب التخصيص فقط، دون الحاجه لأى مستندات أخرى. دون الحاجه لوجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبة على ان يتم استكمال باقي الإجراءات لتقنين الوضع طبقاً لقوانين الدولة.

يذكر أن المجمع يتكون من ٥٨ عنبراً، يضم ٤٦٣ ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين ٣٦ م٢ و١٩١ م٢، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو ٣٢ ألف م٢، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش ٥٥ محلا تجارياً و٦ كافتيريات، وعددا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط