توصيل الكهرباء بالبطاقة الشخصية للحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل

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قرر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق مع شركة كهرباء القناة. وللتخفيف على مواطني الإسماعيلية الحاجزين بمجمع الورش الحرفية بمدينة المستقبل. أن يكون توصيل الكهرباء وتركيب العداد بالبطاقة الشخصية، وخطاب التخصيص فقط، دون الحاجه لأى مستندات أخرى. دون الحاجه لوجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبة على ان يتم استكمال باقي الإجراءات لتقنين الوضع طبقاً لقوانين الدولة.

يذكر أن المجمع يتكون من ٥٨ عنبراً، يضم ٤٦٣ ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين ٣٦ م٢ و١٩١ م٢، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو ٣٢ ألف م٢، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش ٥٥ محلا تجارياً و٦ كافتيريات، وعددا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.