سمير كمونة يتغزل في أداء الأهلي أمام المصري

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أشاد سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وحقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الأهلي قدموا مباراة قوية أمام المصري، وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز من الدقيقة الأولى حتى النهاية».

وتابع: «لاعبو خط الهجوم ظهروا بمستوى مميز على رأسهم حسين الشحات وصلاح محسن، الذي لم يكن يلعب في مركزه، بالإضافة إلى كهربا، الذي نجح في إحراز هدف بعد نزوله».

وأضاف: «الأهلي فرط في تحقيق فوزًا كبيرًا على المصري، حيث كان من الممكن أن يفوز بأكثر من أربعة أهداف، لو استغل الفرص التي أتيحت له».