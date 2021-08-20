أخبار عاجلة

"بايدن" يحذِّر من دمار هائل بسبب إعصار "إيدا" ويعلن الطوارئ بولاية ميسيسيبي -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مفخختَيْن أُطلقتا تجاه خميس مشيط -
اتحاد الكرة المصري يوقف "شيكابالا" 8 أشهر وغرامة نصف مليون جنيه! -
الدعم السكني مستمر.. ويمكن التقديم على منتجات البرنامج خلال منصة "سكني" -
"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية -
الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور -
بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو -
الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل -
التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط -
رسميًا..مدافع الأهلي أول صفقات المصري الصيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كاملة العدد الجمعة

Print
شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كاملة العدد الجمعة شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كاملة العدد الجمعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد اقبال كبير من أبناء بورسعيد وزوارها من أبناء المحافظات الأخرى، الذين يقضوا أوقاتهم ما بين نزول البحر للاستحمام، والاستمتاع بنسيم البحر، وممارسة الألعاب الشاطئية مثل: «الراكيت»، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية.

نشرت إدارة الشاطئ منقذين بطول شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ويجرى تحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر، كما انتشر بائعوا الحلوى خاصة الآيس كريم، وبائعي ألعاب الأطفال والمأكولات والمشروبات والملابس بطول الشاطئ، مع توفير الشماسى والكراسى بأسعار مناسبة لرواد الشاطئ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

الرئيس العراقي: هناك حاجة لتعديل الدستور

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

بمشاركة ميسي .. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية ..فيديو

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

الرئيس الجزائري يدعو للانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي تجاه خميس مشيط