شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كاملة العدد الجمعة

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شهدت شواطئ مدينتى بورسعيد وبورفؤاد اقبال كبير من أبناء بورسعيد وزوارها من أبناء المحافظات الأخرى، الذين يقضوا أوقاتهم ما بين نزول البحر للاستحمام، والاستمتاع بنسيم البحر، وممارسة الألعاب الشاطئية مثل: «الراكيت»، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية.

نشرت إدارة الشاطئ منقذين بطول شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ويجرى تحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر، كما انتشر بائعوا الحلوى خاصة الآيس كريم، وبائعي ألعاب الأطفال والمأكولات والمشروبات والملابس بطول الشاطئ، مع توفير الشماسى والكراسى بأسعار مناسبة لرواد الشاطئ.