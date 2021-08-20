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بالحسابات.. ماذا يحتاج للتتويج بالدوري وفرص الأهلي؟

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بالحسابات.. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالدوري وفرص الأهلي؟ بالحسابات.. ماذا يحتاج للتتويج بالدوري وفرص الأهلي؟

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بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي على أعتاب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعد تحقيق فوز جديد في لقاء الجولة رقم 32 من عمر المسابقة على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 76 بفارق 4 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الثاني و72 نقطة قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

الزمالك تتبقى له مباراتين أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، بينما يلعب الأهلي في مباراتيه المقبلتين أمام كل من الجونة وأسوان.

الزمالك يكفيه الفوز في مباراة واحدة فقط من مباراتيه أمام الانتاج والبنك الأهلي من أجل عناق درع الدوري.

الأهلي ينتظر سيناريو آخر يتعلق بأقدام لاعبي الزمالك، فعليه الفوز في مباراتي الجونة وأسوان مع عدم فوز الفريق الأبيض في المباراتين سواء بالتعادل خلالهما أو الخسارة أو تعادل في واحدة والخسارة في أخرى.

المصرى اليوم

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