تنسيق 2021 .. الآن بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى الثانوية العامة (الرابط)

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بدأ موقع التنسيق الإلكتروني 2021 العمل رسميًا لطلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة، وبدأ رابط تنسيق الثانوية العامة 2021 فى العمل علي تسجيل الرغبات للطلاب.

وذكر موقع التنسيق الإلكتروني الحدود الدنيا للتقدم للمرحلة الأولي من الثانوية العامة (تنسيق 2021) للشعب الثلاث كما يلي:

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة العلمية - علمي علوم : 362.5 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الهندسية - علمي رياضة أو شعبة الرياضيات : 328 درجة.

الحد الأدني لتسجيل رغبات الشعبة الأدبي – أدبي : 269.5 درجة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أعلن فى مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أن الحد الأدني لقبول طلاب الثانوية العامة فى المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021 أو تنسيق الجامعات كما يلي: الشعبة الأدبية (أدبي) 65%. ، شعبة العلوم (شعبة علمي علوم) 88.4%. ، شعبة الرياضيات (شبعة علمي رياضة – الشعبة الهندسية) 80%. .

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني رابط تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، أو ما يطلق عليه تنسيق المرحلة الأولي ووضع عبارة (التسجيل مفتوح للمرحلة الأولي وكتب درجات الحد الأدني للمرحلة للشعب الثلاثة)

ووضع موقع التنسيق عبارة اضعط هنا لتسجيل رغبتك، ويمكنك الآن البدء فى تسجيل رغبتك عبر الدخول على رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة لطلاب المرحلة الأولي.

بعد الدخول على الرابط بأعلي سيطلب منك الموقع بداية اختيار مصدر الشهادة التى حصلت عليها، وسكون عليك الاختيار بين مدارس الثانوية العامة ومدارس العلوم والتكنولوجيا، وفى الجانب ستجد خطوات التسجيل كما يلي: رقم الجلوس - الرغبات السابقة - البيانات الأساسية - إدخال/ تعديل الرغبات - تسجيل الرغبات – النهاية.

الحصول على الرقم السري المطلوب لتسجيل الرغبات فى التنسيق

ويتطلب التسجيل فى موقع التنسيق الإلكتروني الحصول على الرقم السري، وشرح طريقة الموقع الحصول على الرقم السري من استمارة النجاح التى تستلمتها من المدرسية ووضع صورة توضح مكان الرقم السري، ويمكن الوصول من هنا إلي الرابط الذى يشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولي

ينتهى رسميًا يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، والذى بدأ حسب اعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي يوم السبت 21 أغسطس.

رابط حجز اختبار قدرات الثانوية العامة

أتاح موقع التنسيق الإلكتروني أيضًا رباط حجز أداء اختبار القدرات لعام 2021، وتستطيع التسجيل لأداء اختبارات القدرات مباشرة من هنا عبر رابط الحجز لأداء اختبارات القدرات 2021، والتى تستطيع أيضًا معرفة النتائج التى ظهرت من خلالها.

وعند الضغط على الرابط بأعلي سيطلب منك أيضًا اختيار مصدر الشهادة وسيكون عليك الاختيار بين المدارس الثانوية نظام عام واحد حديث / مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا / مدراس النيل / مدارس البعثة المصرية فى السودان.

وبعد الاختيار سيطلب منك إدخال رقم الجلوس / والرقم القومي / ورقم تأكيدي موجود بأسفل للتأكد من أنك لست ربوت.

دليل قواعد تنسيق الكليات والمعاهد 2021

وأتاح موقع التنسيق 3 دلائل إرشادية لتسجيل الرغبات فى تنسيق الكليات وهي كما يلي:

دليل القبول فى الكليات والمعاهد

دليل اختبارات القدرات على موقع المجلس الأعلي للجامعات

دليل الإرشادات وأماكن أداء اختبار القدرات

بيان الحدود الدنيا للكليات عام 2020 وباقي الأعوام من 2011

وضع موقع التنسيق الالكتروني بيان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد بداية من عام 2011 وحتى عام 2020 لطلاب المجموعة العلمية وكذلك طلاب المجموعة الأدبية.

ويمكن معرفة الحدود الدنيا لكليات المجموعة العلمية نظام حديث عن طريق الدخول من هنا على رابط المجموعة العلمية نظام حديث 2020.

ويمكن أيضًا معرفة الحدود الدنيا لكليات المجموعة الأدبية نظام حديث عن طريق الدخول من هنا على رابط المجموعة الأدبية نظام حديث 2020.

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية فى الثانوية العامة 2021 نسبةة 74%، وكانت نسبة النجاح للشعبة الأدبية 70%،ف فى حين كانت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%.

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