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علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، على الأداء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خلال مباراة الزمالك.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «أداء بطولي لفريق سيراميكا وتغيير طريقة الأداء وحماس منقطع النظير وصل لدرجة العصبية الشديدة، ورغم الإجهاد غير الطبيعي الزمالك يفوز بصعوبة ويقترب خطوة أخرى».

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى 76 نقطة، حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة واحدة من المباراتين القادمتين، لكي يتوج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.