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يحتفل مبكرًا بدرع الدوري .. وصور

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احتفل لاعبو وعلى رأسهم القائد محمود شيكابالا، رفقة الجهاز الفني والطبي لفريق الكرة بالنادي داخل ملعب السويس عغقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا بمنافسات الجولة 32 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وبات على مقربة شديدة من حسم الدرع للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ويكفي الزمالك الحصول على 3 نقاط فقط من مباراتيه أمام كل من الإنتاج الحربي والبنك الأهلي من أجل التتويج بالدرع.

أفراح الزمالك

المصرى اليوم

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