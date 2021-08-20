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سمير كمونة: حسم الفوز بالدوري

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سمير كمونة: الزمالك حسم الفوز بالدوري سمير كمونة: حسم الفوز بالدوري

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أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، سيتوج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «بفوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا، أعتقد أنه بنسبة كبيرة حسم بطولة الدوري هذا الموسم».

وأضاف: «الزمالك يحتاج للفوز في مباراة واحدة من المباراتين القادمتين، لكي يتوج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه، لذلك مهمته أصبحت سهلة للغاية».

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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