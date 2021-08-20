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الاحتفاء بيوم «وفاء النيل» بثقافة أسوان

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يوما ثقافيا للطفل بمناسبة الاحتفاء «بيوم وفاء النيل» بفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك بالتعاون مع قسم ثقافة الطفل ومدرسة المواساة الإعدادية.

تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «نعمة »، كما أقيمت ورشة عمل فنية للمدربة الفنانة ولاء حسين عن «تصميم بوست مركب فرعونى»، إلى جانب ورشة عمل لتعلم «تركيب وإصلاح صنبور المياه» نفذها مصطفى ضوى مهندس لشركة مياه الشرب.

ونفذ بعض الأطفال التجربة بشكل عملى، ثم قاموا بعدها بعرض بعض المواهب الغنائية، من جانب الأطفال يوسف أحمد، وإيمان ويحيى ومريم بالإنشاد الدينى، وذلك وسط جو من البهجة.

المصرى اليوم

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