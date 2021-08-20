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حقق الأهلي المصري فوزا هاما على نظيره المصري برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة 20-8-2021 على أرض ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021.

جاء الشوط الأول سريعًا ومثيرًا من الفريقين وعامرًا بالندية والكفاح والأهداف، حيث تقدم الأهلي مبكرًا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال للمصري قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا بهدف حمل توقيع طاهر محمد طاهر، وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد رفعت على يسار محمد الشناوي، وقبل نهاية الشوط ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث.

الشوط الأول:

سعى الأهلي من البداية لفرض سيطرته بمحاولات هجومية مكثفة، مستغلا انطلاقات علي معلول في الناحية اليسرى وأكرم توفيق في الناحية اليمنى، مع تمريرات محمد مجدي أفشة خلف رأس الحربة صلاح محسن.

مع الدقيقة الثانية كاد صلاح محسن يهز الشباك مبكرًا برأسية من عرضية حسين الشحات، لكن صلاح لم يحسن استقبالها لتضيع الفرصة.

واصل الأهلي صحوته الهجومية وكاد في الدقيقة 4 يصل إلى شباك المصري مجددًا من عرضية طاهر محمد طاهر في الناحية اليسرى، التي وصلت على قدم محمد مجدي أفشة فسدد مباشرة، لكن عصام ثروت حارس مرمى المصري تدخل بقدمه وأنقذ الكرة قبل أن تعانق الشباك.

الهدف الأول:

محاولة أفشة فتحت شهية صلاح محسن الذي نجح في تسجل الهدف الأول في الدقيقة 9، عندما وصلت الكرة إلى علي معلول في الناحية اليسرى، ولعب الكرة متقنة داخل منطقة الجزاء فارتقى صلاح محسن فوق الجميع وسدد الكرة برأسه في الزاوية اليمنى للحارس عصام ثروت.

واصل الأهلي سيطرته ومحاولاته الهجومية المؤثرة التي كادت تثمر عن الهدف الثاني في الدقيقة 16، عندما تسلم مجدي أفشة الكرة على حدود منطقة الجزاء وتقدم وسدد ولكن فوق العارضة.

في الدقيقة 21 يظهر محمد الشناوي في الصورة عندما تسلم عمر كمال لاعب المصري الكرة داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد، لكن الشناوي تألق كعادته محافظًا على نظافة شباكه ومحولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

هدف التعادل:

نجح المصري في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 29 عندما تسلم عمر كمال الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ علي معلول وسدد قوية في الشباك.

الهدف الثاني:

جاء الرد سريعًا من الأهلي بتسجيل الهدف الثاني الذي حمل توقيع طاهر محمد طاهر، الذي نجح في استقبال عرضية حسين الشحات المتقنة وارتقى ولعب الكرة برأسه على يسار حارس المصري، الذي اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تعانق شباكه.

عقب الهدف نال أكرم توفيق البطاقة الصفراء بحجة إهدار الوقت وبعدها تتوقف المباراة بعد واقعة عرقلة عمرو السولية للاعب المصري أحمد جمعة، ليلجأ الحكم محمد عادل لتقنية الفيديو ويحتسب ضربة جزاء على الأهلي.

هدف التعادل:

تصدى أحمد رفعت لاعب المصري لركلة الجزاء في الدقيقة 41 وسدد قوية على يسار محمد الشناوي.

الهدف الثالث:

عقب الهدف سعى الأهلي لحسم الشوط الأول لصالحه بمحاولات هجومية لم يكتب لها النجاح، حتى أدرك حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعدما تقدم من الناحية اليمنى وسدد على قدم حارس المصري الثابتة، ليتقدم الأهلي بالهدف الثالث ويطلق بعدها الحكم صافرته بفوز الأهلي 3-2.

الهدف الرابع

نجح محمود كهربا في تسجيل الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق بعدما استلم الكرة الأرضية من حسين الشحات وسددها مباشر في أعلى مرمى فريق المصري البورسعيدي لينتهى اللقاء برباعية مقابل هدفين.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 72 خلق الزمالك 76 ومتبقي مباراتين لكل فريق، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 49 في المركز الرابع.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - على لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول - أكرم توفيق - محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا - مروان محسن - حسين الشحات - صلاح محسن - والتر بواليا - طاهر محمد طاهر.

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- الأهلي والجونة يوم الثلاثاء 24 / 8 / 2021 ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان يوم الجمعة 27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.