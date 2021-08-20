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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 76 نقطة ليبتعد بصدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيد سيراميكا عند 38 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 41 يحرز أحمد محسن هدف التقدم لسيراميكا مستغلا الخروج الخاطئ لأبوجبل، ويكثف الزمالك محاولاته للتعديل في الدقائق المتبقية وفي الدقيقة 45 يحرز أشرف بن شرقي هدف التعادل للأبيض لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي.

وفي بداية الشوط الثاني هاجم الزمالك لتسجيل هدف التقدم، ويسدد أشرف بن شرقي كرة قوية في الدقيقة 49 ينقذها حارس المرمى، وفي الدقيقة 58 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأبيض بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في ظل وجود مخالفة على عامر عامر حارس سيراميكا، وينجح أحمد سيد زيزو في ترجمة ركلة الجزاء للهدف الثاني للأبيض.

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبدالغني- محمود حمدي الونش- محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وعلى مقاعد البدلاء: محمد عواد- محمود علاء- حازم إمام- إسلام جابر- يوسف إبراهيم أوباما- مروان حمدي- أيمن حفني- محمود عبدالعزيز- أحمد فتوح

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: ضياء قنديل- خالد صبحي- سيف تقا- أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني- محمود نبيل- كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حمزة معوض- عبدالله محمود- وليد عبدالمنعم- أحمد غنيم- مصطفى ميسي- عاشور الأدهم- فابريس نجاه- شريف دابو- رجب عمران.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د30: تبادل للهجمات بين الفريقين مع استمرار التعادل السلبي

د40: أحمد محسن يتقدم لنادي سيراميكا بعدما استقبل الكرة العائدة من أبوجبل ليودعها ساقطة في المرمى

د45: بن شرقي يستغل دربكة أمام مرمى سيراميكا ويسجل التعادل

د45: 7 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع

نهاية الشوط الأول

د55: زيزو يسقط داخل منطقة الجزاء وحكم المباراة يعود لتقنية الفيديو لمراجعة إمكانية احتساب ركلة جزاء

د57: محمد الحنفي يحتسب الكرة ركلة جزاء

د60: زيزو يسجل الثاني من ركلة الجزاء

د67: خروج شيكابالا ونزول اوباما

د75: خروج إمام عاشور ونزول إسلام جابر

د76: خروج سيف الدين الجزيري ونزول أحمد فتوح

د83: خروج بن شرقي وزيزو ونزول حازم إمام ومروان حمدي

د90: 6 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع

نهاية المباراة

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد عدد من الأسماء عن القائمة التي ستخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة 32 من منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء الحارس محمد عواد في مقدمة المستبعدين إلى جانب عبدالله جمعة ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف روقا وحمديد أحداد إلى جانب أسامة فيصل.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي الونش- محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – محمود عبدالعزيز – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي

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