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إزالة حالات تعدٍ بمنطقة الصداقة الجديدة وكورنيش النيل الجديد في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 5 حالات تعدٍ بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 750 م2، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات لعدد من الكافتيريات المخالفة بكورنيش النيل أمام قرية بهاريف .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بمواصلة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات الأتربة بإجمالى 15 طنًا، فضلاً عن تنفيذ أعمال رى الحدائق وتهذيب الأشجار ورش الشوارع وصيانة أعمدة الكهرباء بمدينة كلابشة .

وفى مركز دراو قام مسؤولو الوحدة المحلية برفع تراكمات ومخلفات القمامة، بجانب الرتش من نواتج الحفر بحوالي 800 طن بطريق الطويسة / دراو، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة وكشافات الإنارة على الطرق العامة وداخل الكتلة السكنية بالمدينة، وأيضاً بقرى الشطب وبنبان .

بينما قامت الوحدة المحلية بمدينة أبوسمبل السياحية برفع ٥٠ طنًا من الأتربة والقمامة، بجانب تنفيذ أعمال رفع كفاءة البلدورات والأسوار ودهانها بالألوان الزاهية، مع تقليم وتهذيب النخيل والأشجار جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة.

المصرى اليوم

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