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"الشباب" و"الفتح" لتعديل المسار.. و"الاتفاق" و"الفيحاء" لمواصلة الانتصار

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"الشباب" و"الفتح" لتعديل المسار.. و"الاتفاق" و"الفيحاء" لمواصلة الانتصار "الشباب" و"الفتح" لتعديل المسار.. و"الاتفاق" و"الفيحاء" لمواصلة الانتصار
الليلة مباراتان في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين

تُستكمل الليلة مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتَيْن، يستضيف في إحداهما الشباب نظيره الاتفاق على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وفي الأخرى يبحث الفتح عن التعويض حينما يواجه ضيفه الفيحاء.

الشباب - الاتفاق
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

يدخل الشباب المباراة بغية تعديل المسار واستعادة التوازن بعد خسارة الفريق في الجولة الأولى أمام أبها.

وسيكون بإمكان البرازيلي شاموسكا مدرب الشباب الاستعانة بلاعبيه الجدد عبدالله الجوعي ونادر الشراري والحارس فواز القرني، في حين تأكد غياب اللاعب البرازيلي باولينيو المنتقل حديثًا للفريق بسبب الإصابة.

فيما يطمح الاتفاق إلى مواصلة انتصاراته، وتحقيق بداية قوية، تُبقيه في المنافسة على اللقب مبكرًا بقيادة مدربه السعودي خالد العطوي.

الاتفاق لديه ثلاث نقاط بعد فوزه في المباراة الأولى، فيما لا يملك الشباب أي نقاط بعد هزيمته في المباراة الأولى.

الفتح - الفيحاء
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يأمل الفتح بأن يقدم مستوى جيدًا بعكس المواسم الماضية التي كان فيها الفريق قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى تحقيق فوزه الثاني تواليًا، الذي سيمنح الفريق دفعة قوية للابتعاد عن مناطق الخطر مبكرًا.

ولا يملك الفتح أي نقاط بعد خسارته في المباراة الأولى، فيما يملك الفيحاء ثلاث نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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