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المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

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بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن و‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن

المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

وقَّعت المملكة العربية اليوم اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة ليسوتو؛ وذلك في إطار ‏تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدَيْن في المجالات كافة.‏

وقَّع عن المملكة مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وعن مملكة ليسوتو مندوب ‏ليسوتو لدى الأمم المتحدة السفير نوكوبان راسينج مونياني، وذلك بمقر بعثة المملكة في نيويورك.‏

وأكد السفيران بهذه المناسبة أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدَيْن ‏دعمًا لقضايا الأمن والسلم الدوليَّيْن، وأن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين البلدَيْن في توطيد ‏أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات. مشددان على أن توقيع الاتفاقية يمثل تجسيدًا لتطلعات البلدَيْن والشعبَيْن نحو إقامة أفضل ‏العلاقات والصلات الودية في مختلف الميادين.‏

حضر مراسم التوقيع مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو وفد المملكة من ‏قسم الترشيحات خالد فلمبان.‏

المملكة توقِّع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع ليسوتو

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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