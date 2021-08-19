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تسجيل 17 وفاة و1066 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

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تسجيل 17 وفاة و1066 اصابة بفيروس كورونا في الأردن تسجيل 17 وفاة و1066 اصابة بفيروس كورونا في الأردن

جي بي سي نيوز :-أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 17 وفاة و1066 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10239 وفاة و785697 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة 4.01 بالمئة لهذا اليوم.
وبين الموجز الإعلامي، الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12040 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 110 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 74، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 664 حالة. وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة. وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 20 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 11 بالمئة. كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 897 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 763418 حالة. كما أشار إلى إجراء 26611 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8867552 فحصاً. 

 

جي بي سي نيوز

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