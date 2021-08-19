رفع مخلفات البناء بنفق مشاة المنايف تمهيدا لتسلمه وتشغيله

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كلف اللواء اركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، رئيس مركز ومدينة أبوصوير برفع كفاءة ونظافة نفق مشاه المنايف الذي تم الإنتهاء من العمل به تمهيدًا لتشغيله بعد استلامه.

وبحسب بيان، الخميس، قام محمد عبدالمنعم رئيس المركز بالدفع بمجموعة من مشرفى وعمال المركز والمدينة والقرى لرفع كافة المخلفات والقمامة ونظافته كاملا وعمل الصيانات اللازمة من دهانات وترميم لأي تلفيات ناتجه عن إلقاء مخلفات تمهيدا لإستلامه وتشغيله بمعرفة مركز ومدينة ابوصوير.

جدير بالذكر أن النفق يقع على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى ويخدم قاطنى قريتى المنايف والسبع آبار شرقية.