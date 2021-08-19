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تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"

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تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة" تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة "السومة"

تم استبداله في الشوط الأول .. الأهلي يكشف عن حجم إصابة

أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي، أن الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة قد أثبتت تعرضه لإصابة عضلية.

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها الكابتن عمر السومة عن تعرضه لإصابة عضلية".

وتابع البيان "فيما سيجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوص اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وتعرض اللاعب لإصابة قوية (د11) خلال مباراة فريقه ضد الحزم (2-2) في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس.الأهلي عمر السومة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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