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السعودي عمر عبده مديرًا للعلاقات العامة في رابطة المحترفين العالمية للتنس (ATP)

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السعودي عمر عبده مديرًا للعلاقات العامة في رابطة المحترفين العالمية للتنس (ATP)

اختارت رابطة المحترفين العالمية للتنس (ATP) السعودي عمر عبده مديرًا للعلاقات العامة كأول عربي وسعودي في المنظمة ولعبة التنس من الجهة الإدارية.

‎وتعد رابطة المحترفين العالمية للتنس (ATP) الجهة المنظمة والمسؤولة عن اللعبة عالميًا للمحترفين (رجال)، وتتمثل مهمتها في خدمة لعبة التنس لمليار متابع عالميًا، كثالث أكثر لعبة شعبية حول العالم.

‎ويمتلك عمر عبده الذي يعمل في أكاديمية مهد الرياضية شهادة البكالوريوس في تخصص العلاقات العامة من جامعة ساكريت هارت الأمريكية ودرجة الماجستير من جامعة نيويورك في تخصص إدارة الفعاليات ودرجة الماجستير من جامعة ISDE الإسبانية في تخصص الإدارة الرياضية، كما حصل على دبلوم الإدارة التنفيذية لكرة القدم من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

‎وسبق لعمر عبده صاحب الـ 24 عامًا تجربة طويلة كلاعب تنس بدأ من سن العاشرة وشارك في العديد من البطولات المحلية والدولية مع السعودي، بالإضافة إلى توليه إدارة المركز الإعلامي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس قبل أن يُعيَّن رسميًا مديرًا للعلاقات العامة في الرابطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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