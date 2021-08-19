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الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

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في لقاء شهد تألق "تفاريس"

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

نجح فريق الفيصلي في اقتناص فوز ثمين على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتاً، بينما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الثاني.

بدأ اللقاء سريعاً من قبل فريق النصر حيث لم يمهل نظيره الفيصلي سوى (8) دقائق حتى افتتح التسجيل بواسطة محترفه البرازيلي تاليسكا.

ورفض مهاجم منتخب الرأس الأخضر جوليو تفاريس ذهاب فريقه للاستراحة متأخراً حينما نجح بترجمة ركلة جزاء التي منحها الحكم ماجد الشمراني لأصحاب الضيافة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نتيجة عرقلة عبدالرحمن الدوسري داخل الصندوق.

ومع مطلع الشوط الثاني عاد النجم جوليو تفاريس من جديد ليسجل الهدف الثاني للفيصلي وذلك بعد مرور 5 دقائق على الانطلاقة بعد أن تابع العرضية المميزة من صالح القميزي برأسه في الشباك.

ورغم المحاولات المتكررة من النصر للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى بينما اعتمد فريق الفيصلي على امتصاص حماس منافسه والاعتماد على الهجمات المرتدة التي كاد من أحدها اللاعب تفاريس أن يسجل الهدف الثالث لكن كرته مرت بجوار القائم لتأتي بعد ذلك صافرة النهاية معلنة فوز فريق الفيصلي.

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

الفيصلي يلحق الهزيمة الأولى بالنصر ويتصدر

الفيصلي النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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