أخبار عاجلة

غزل المحلة يعلن رحيل خالد عيد ويصف حديثه بـ«المزاعم» -
وزير النفط الليبي: إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل -
إقبال علي مراكز التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا بالشرقية -
قيس سعيد: لن نسمح بالتنكيل بقوت التونسيين -
ضبط مصنع تعبئة زيوت محركات سيارات لشركات ذات علامات تجارية بدون ترخيص (صور) -
رئيس ‏الجامعة المصرية اليابانية : نتوسع فى البرامج الدراسية لربط الخريجين بسوق العمل -
محافظ سوهاج ورئيس البنك الزراعى يوقعان بروتوكول تجديد سيارات الأجرة -
نجاح زراعة 4 شرايين بعملية قلب مفتوح تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية -
حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الاسكندرية (صور) -
المحكمة الدستورية توافق على الانضمام للمنظمة الدولية للمحاكم الدستورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضد سيراميكا كليوباترا | التشكيل والموعد والمشاهدة

Print
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا | التشكيل والموعد والمشاهدة ضد سيراميكا كليوباترا | التشكيل والموعد والمشاهدة

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في توسيع الفارق مع الأهلي صاحب الوصافة إلى 4 نقاط، فيما يسعى رفاق المدرب هيثم شعبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة اون تايم سبورت 2 بالإضافة إلى التردد الأرضي، ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار.

اقرأ ايضاً: مباريات الزمالك المتبقية.. 3 خطوات تفصل القلعة البيضاء عن لقب الدوري المصري

وسيقوم المذيع حاتم بطيشة بالتعليق على أحداث اللقاء كما ستخصص القناة استديو تحليليًا بتواجد أبرز نجوم القلعة البيضاء والكرة المصرية وفي مقدمتهم حازم إمام.

موعد مباراة مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

وستنطلق مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد، وستعلن لجنة الحكام عن الطاقم المكلف بإدارة اللقاء اليوم.

تشكيل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مواجهة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي.

قلب الهجوم: مروان حمدي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد حلقة نجم الزمالك.. عمرو محمود ياسين يهاجم مي حلمي: «کأنها ماسكة ذلة على الضيوف»

بعد حلقة نجم الزمالك.. عمرو محمود ياسين يهاجم مي حلمي: «کأنها ماسكة ذلة على الضيوف»

بعد إيقافها بسبب نجم الزمالك وهجوم الجماهير.. مي حلمي تغادر البلاد

بعد إيقافها بسبب نجم الزمالك وهجوم الجماهير.. مي حلمي تغادر البلاد

الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام

الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام

رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي الزمالك وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب

رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي الزمالك وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب