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تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في توسيع الفارق مع الأهلي صاحب الوصافة إلى 4 نقاط، فيما يسعى رفاق المدرب هيثم شعبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شاشة قناة اون تايم سبورت 2 بالإضافة إلى التردد الأرضي، ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار.

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وسيقوم المذيع حاتم بطيشة بالتعليق على أحداث اللقاء كما ستخصص القناة استديو تحليليًا بتواجد أبرز نجوم القلعة البيضاء والكرة المصرية وفي مقدمتهم حازم إمام.

موعد مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

وستنطلق مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب السويس الجديد، وستعلن لجنة الحكام عن الطاقم المكلف بإدارة اللقاء اليوم.

تشكيل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مواجهة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- أشرف بن شرقي.

قلب الهجوم: مروان حمدي.