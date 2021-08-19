محافظ بورسعيد: دورات تدريبية لتعليم الخياطة للسيدات بمركز شباب الحي الإماراتي

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن توفير دورات تدريبية للسيدات لتعليم مهنة الخياطة بمركز شباب الشيخ زايد بالحي الٱماراتى، وذلك في إطار التعاون بين محافظة بورسعيد وشركة إيني الإيطالية، والتي تقدم مساهمة مجتمعية في عدد من المجالات ببورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد في بيان، الخميس، أن المحافظة حريصة على الاهتمام بتعليم المهن المتنوعة للشباب والسيدات واكسابهم المزيد من الخبرات والتى تؤهلهم لسوق العمل وتساهم في دعم الأسرة، لافتا إلى أن شركة إيني الإيطالية تعاونت مع المحافظة في إنشاء مركز شباب على أعلى مستوى بالحي الإماراتي ومزود بكافة الإمكانيات والأجهزة الحديثة، ويتيح لجميع قاطنى الحى الإماراتي الاشتراك بالدورات التدريبية والرياضية التي يوفرها المركز، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه الفرص التدريبية في التأهيل والتدريب على سوق العمل.