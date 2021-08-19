«الإبرة لا تزال في جيبي».. مفيد فوزي يروي معاناته مع السكري

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قال الكاتب الصحفى والمحاور الكبير مفيد فوزي، «كنت أسير بالطريق أمتهن الكتابة ورفيقي في الحياة هذا القلم، ثم صارت رفيقتي الإبرة»، مضيفًا «تلك الإبرة تدخل جسدي ثلاث مرات يوميًّا، قبل الإفطار والغداء والعشاء، ولا تزال في جيبي حتى الآن».

وأضاف مفيد فوزي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على «صدى البلد»، «منذ عصر يوم 15 أكتوبر 1964، ونمط حياتي متعلق بهذه الإبرة، داخل وخارج المنزل، وحين ذهبت إلى الطبيب لقياس السكر قال لي مذ اللحظة الأولى أنت مريض أنسولين، وليس أقراص»، معلقًا: «مشكلتي تكمن في السكر اللي معشش جوايا وعايز أعرف حل؟».

وتابع الكاتب الصحفى خلال تصريحاته في قناة صدى البلد «حينما علمت أن الدكتور أسامة حمدي من جامعة هارفارد، دهشت لأنها جامعة تستحق أن نقف لها احترامًا، كونها أرقى جامعات العالم»، مشيرًا إلى أن «حمدي» لديه تخصص دقيق في السكر.

وأردف مفيد فوزي «ذهبت مباشرة إلى الدكتور أسامة حمدي، كي أحكي له متاعبي مع السكر، خاصة أنني من عشاق البسبوسة، وأشعر بعذاب غريب حينما أشاهد قمر الدين أو أم علي، لأنني لا أستطيع تناولهما، لكن لدي إرادة قوية جعلتني حاسمًا»، مضيفا: «أتت اللحظة التي ظهر فيها أسامة حمدي، على شاشة مصرية هي صدى البلد».