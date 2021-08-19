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محافظ سوهاج يبحث مع نواب المحافظة موقف مشروعات المياه والصرف الصحي

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محافظ سوهاج يبحث مع نواب المحافظة موقف مشروعات المياه والصرف الصحي محافظ سوهاج يبحث مع نواب المحافظة موقف مشروعات المياه والصرف الصحي

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عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجتماعا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تعطل تنفيذها.

وجرى الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن عبدالغني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس يوسف حلمي، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري، والمهندس يسري على رئيس قطاع كهرباء سوهاج.

وأكد محافظ سوهاج أهمية تضافر الجهود وتعاون كافة أجهزة المحافظة للعمل على تلافي أية معوقات وتيسير الإجراءات للإنتهاء من مختلف المشروعات، وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بوضع جدول زمني محدد للإنتهاء من كافة المشروعات، لافتًا إلى أهمية دور المشاركة المجتمعية والمساهمة في إنتظام سير الأعمال دون تأخير، مؤكدا على طرح المشكلات بكل صراحة ودون أي مسكنات لإيجاد حلول جذرية وفورية لكافة المعوقات.

وناقش أعضاء مجلسي النواب والشيوخ معوقات العمل ببعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المراكز والقرى التابعة لهم، وأعربوا عن تقديرهم لمحافظ سوهاج على مجهوداته، وحرصه على عقد مثل تلك اللقاءات بحضور مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لوضع الحلول المناسبة لأي معوقات.

المصرى اليوم

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