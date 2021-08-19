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أستاذ بجامعة هارفارد: علاج السكري بالخلايا الجذعية نصب

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أستاذ بجامعة هارفارد: علاج السكري بالخلايا الجذعية نصب أستاذ بجامعة هارفارد: علاج السكري بالخلايا الجذعية نصب

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قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض السكري والباطنة بجامعة هارفارد عن مرض السكري، إنه لا يوجد ما يسمى لعلاج مريض السكر عبر الخلايا الجذعية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاج بالخلايا الجذعية نصب، موضحًا أنه لو كان هناك علاج بالخلايا الجذعية كان يتم تنفيذه في أكبر مركز طبي لعلاج السكري في الولايات المتحدة.

وتابع، خلال حواره مع قناة صدى البلد، أن هناك خلايا جذعية أمكن تطويرها من خلايا الجلد، موضحًا أنه كان في البداية يتم الحصول على الخلايا الجذعية من الأجنة وهو كان أمرا صعبا.

وكشف أن الخلايا الجذعية هي الخلايا الأولية في الجنين خلال تكوينه، متوقعًا ظهور خلايا جذعية للعلاج خلال فترة تصل إلى 3 سنوات.

المصرى اليوم

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