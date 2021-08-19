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إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بأسوان

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إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بأسوان إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بأسوان

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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بمنطقة الخطارة شمال كمين أبوالريش مركز أسوان، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي بأسوان لتلقي العلاج.

وقال الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، ان الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وقامت المستشفى الجامعي بتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ.

وأوضح الدكتور أشرف معبدبأن المصابين يبلغ عددهم 7 وهم ابتسام شهدي وردخان 49 سنة وكاترين حبيب 22 سنة وحسين ناصر محمد 55 سنة وناصر محمد زيدان 47 سنة وزينب ماهر أحمد 35 سنة ومكي حسين مكي 35 سنة وعبدالرؤف سيد محمد 56 سنة.

المصرى اليوم

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