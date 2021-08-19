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بيراميدز يُعقد موقف أسوان في البقاء بثنائية عيسي

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بيراميدز يُعقد موقف أسوان في البقاء بثنائية عيسي بيراميدز يُعقد موقف أسوان في البقاء بثنائية عيسي

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تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه أسوان بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة 32 من منافسات بطول الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

أظهر رفاق المدرب اليوناني تاكيس جونياس تفوقًا واضحًا خلال الشوط الأول وأهدر أحمد توفيق انفراد تام بمرمى زهرة الجنوب قبل أن يأتي الهدف في الدقيقة 45+2 من تصويبة رائعة للاعب إسلام عيسى.

الشوط الثاني

فشل هجوم فريق أسوان في العودة خلال أحداث الشوط الثاني وواصل بيراميدز سيطرته وتفوقه وسجل إسلام عيسي مجددًا في الدقيقة 88، ليصعب مهمة المدرب أحمد بيبو.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز إلى 49 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب الدوري المصري فيما توقف رصيد اسوان عند 27 نقطة في المركز السادس عشر ويقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

المصرى اليوم

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