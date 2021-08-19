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وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً حول أنشطة معهد بحوث البترول

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وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً حول أنشطة معهد بحوث البترول وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً حول أنشطة معهد بحوث البترول

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، حول أنشطة المعهد خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح التقرير أن عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مفهرسة عالمياً بلغ (١٧) بحثاً، مشيرًا إلى أنه تم قبول عدد (١) مشروع بحثي من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان: «توظيف الطحالب البحرية الكبيرة والذكاء الاصطناعي للتوليف الأخضر لمنتجات ذات قيمة مضافة ومواد نانوية من أجل بيئة نظيفة ومستدامة»، كما تم الاشتراك في (١٣) مشروع علمي بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة.

كما تضمن التقرير مشاركة المعهد في فعاليات انطلاق حاضنة الأعمال التكنولوجية المتخصصة في مجال الغذاء والنباتات الطبية والعطرية بكلية الصيدلة بنات جامعة القاهرة، كما شارك المعهد في ملتقى الشباب الباحثين العاشر الذي تنظمه كلية العلوم جامعة المنصورة سنوياً؛ بهدف مواكبة التطور في البحث العلمي.

وأفاد التقرير بحصول د. شريف فاروق على الترتيب الأول على الجامعات والمعاهد البحثية في مجال علوم الأرض من عام 2018 حتى 2021، طبقاً لتصنيف سكوبس العالمي.

المصرى اليوم

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