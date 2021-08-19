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مصادر: وصول أول عربات المونوريل ميناء الإسكندرية

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مصادر: وصول أول عربات المونوريل ميناء الإسكندرية مصادر: وصول أول عربات المونوريل ميناء الإسكندرية

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قالت مصادر مطلعة إن ميناء الإسكندرية استقبل أولى عربات المونوريل النموذج والتي سيتم استخدامها أثناء بدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل في المرحلة الأولى من استاد القاهرة حتى مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وتتميز عربات المونوريل التي بدأ تصنيعها لمصر في مصنع مدينة ديربي الإنجليزية بمجموعة من المميزات قي مقدمتها أن القطار دون سائق وتوجد به كاميرات مراقبة وحواجز زجاجية تحمي الركاب، والقطار يعمل بالكمبيوتر، كما تم تركيب بويات زجاجية عازلة بين القطار والركاب على الأرصفة، لا يوجد أبواب داخلية بين عربات المونوريل، بالإضافة إلى أن العربات مزودة بكاميرات مراقبة، وشاشات مضيئة بالمسار لفاقدي السمع.

المصرى اليوم

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