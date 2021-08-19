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للمسافرين.. خبر سار من مستشار بشأن لقاحي أسترازينيكا وجونسون

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للمسافرين.. خبر سار من مستشار السيسي بشأن لقاحي أسترازينيكا وجونسون للمسافرين.. خبر سار من مستشار بشأن لقاحي أسترازينيكا وجونسون

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة خصصت أكثر من 140 مركزًا لتطعيم المسافرين ضد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تخصيص أماكن لتلقيح المسافرين بمركز تطعيمات أرض المعارض.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الدولة وفرت لقاحي «أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون» لأغراض السفر، قائلًا إن «جونسون آند جونسون» يُمنح للمتعجلين.

وأشار إلى أن المسافر يحصل على الجرعة الثانية من لقاح «أسترازينيكا» بعد 3 أسابيع أو شهر، موضحًا أن المراكز توفر الشهادات المؤمنة برمز الـQR CODE والتي تطلبها بعض الدول الأخرى كشرط للدخول إليها.

ولفت مستشار الرئيس للصحة إلى حصول أعداد كبيرة من المسافرين على لقاح كورونا، مرجعًا الإقبال الكبير على اللقاح إلى توفير اللقاحات المعتمدة في الدول الأخرى، وإعلان بعض الدول استقبال المسافرين المصريين.

وأكد أن «الدولة تبذل كل الجهد لتوفير لقاحات كورونا وتريح المواطنين قدر المستطاع»، متابعًا: «اللقاحات الموجودة في بصرف النظر عن مصادرها لكنها أفادتنا كثيرًا خلال الفترة الماضية».

وتوقع تاج الدين استقبال عدة ملايين من جرعات لقاح كورونا خلال شهر سبتمبر من مصادر متنوعة، مؤكدًا أن مصر دخلت مفاوضات مضنية للحصول على لقاح «جونسون آند جونسون» بسعر 7.5 دولار للجرعة بدلًا من 10 دولارات.

وذكر أن جميع اللقاحات التي استقبلتها مصر تم تجربتها في الدول المنتجة على ملايين المواطنين ومعتمدة ببلد المنشأ، مشددًا على أن هيئة الدواء لا تفرج عن أي لقاح مهما كان مصدره إلا بعد التأكد بشكل تام من الضوابط والتقديرات الخاصة بفعاليته وأمانه.

المصرى اليوم

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