أخبار عاجلة

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان -
"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي -
إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب -
إعلام: غارة جوية تقتل أربعة أطفال في العاصمة الأفغانية -
«أبعث الأمل في الشباب العربي».. محمد رمضان يرد على منحه الدكتوراه المثيرة للجدل -
حميد أحداد يعطل إنضمام الكرتي للزمالك -
البدلة الحمراء تعود خلال أيام 5 La Casa de papel نهاية أعظم عملية سطو على الشاشة تقترب -
نجوم الغناء الشباب يواصلون تألقهم فى مهرجان «القلعة للموسيقى والغناء» -
استشاري يكشف سبب الشعور بالألم في الجانب الأيمن من الجسم -
8 لاعبين خارج قائمة الأهلي للموسم الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية

Print
إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية
‪الدوري الإنجليزي في الصدارة والإيطالي ثانياً والألماني ثالثاً

إحصائية دولية: الدوري السعودي في قائمة أكثر 10 دوريات بالعالم إنفاقاً في الانتقالات الصيفية

كشف تصنيف دولي عن تصدّر الدوري الإنجليزي قائمة أكثر 10 دوريات في العالم إنفاقاً حلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2021، والذي ينتهي في 31 أغسطس الحالي.

وكشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر 10 دوريات صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي، واحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بعد إنفاق ما يقارب 1.02 مليار يورو حتى الآن. وجاء الدوري الإيطالي في المركز الثاني بعد أن أنفق 446.6 مليون يورو حتى الآن، وتواجد الدوري الألماني في المركز الثالث بـ 340.3 مليون يورو، وكان الدوري الفرنسي في المركز الرابع بـ 301.9 مليون يورو. واحتل الدوري الإسباني المركز الخامس بـ 152.3 مليون يورو، وتواجد الدوري الروسي في المركز السادس بـ 90.6 مليون يورو، وجاء الدوري البلجيكي في المركز السابع 74.3 مليون يورو، وكان الدوري البرتغالي في المركز الثامن بـ 71.6 مليون يورو. وجاء في القائمة دوري عربي للمرة الأولى، وكان الدوري السعودي في المركز التاسع بـ 50.2 مليون يورو، وفي المركز العاشر تواجد دوري الدرجة الثانية الإيطالي بـ 50 مليون يورو.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان

"بايدن" يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين الـ13 المقتولين في أفغانستان

"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي

"الموارد البشرية" و"سدايا" يوقعان اتفاقيات لتعزيز الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي

إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب

إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب

بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود

بالصور.. "تعليم شرورة" يستقبل الطلاب بالورود