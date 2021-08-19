باولينو يتحدث عن إصابة السومة ومستقبله مع الأهلي

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عبر البرازيلي باولينيو لاعب فريق الأهلي السعودي، عن حزنه بسبب عدم تحقيق الفوز خلال لقاء الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل أمام الحزم بنتجة 2-2.

وقال صاحب الـ33 خلال ظهور تلفزيوني «لم نشعر بالرضا عن أداء الشوط الأول، ولكن طبقنا تعليمات المدرب، وتحسن الشكل والأداء خلال أحداث الشوط الثاني، وكنا قريبين من العودة بنتيجة الفوز في نهاية اللقاء».

وسجل باولينيو هدف التعادل الثاني لفريق الأهلي في مرمى الحزم ليرتفع رصيد فريقه إلى نقطتين في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البرازيلي أنه شعر بالصدمة عندما تعرض زميله المهاجم السومة للإصابة قائلاً «إصابة عمر السومة كان خبر صادم ومحزن غير جيد في بداية اللقاء، وأثرت على اللاعبين كثيراً».

واختتم باولينيو حديثه «أحتاج مزيد من الوقت للوصول إلى الانسجام والتفاهم مع اللاعبين».