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مخاوف من غرق 37 مهاجرًا قبالة جزر الكناري الإسبانية

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مخاوف من غرق 37 مهاجرًا قبالة جزر الكناري الإسبانية مخاوف من غرق 37 مهاجرًا قبالة جزر الكناري الإسبانية

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قالت امرأة نجت من الغرق لخدمات الإنقاذ البحرية الإسبانية اليوم الخميس إن 37 مهاجرا يُخشى أن يكونوا لقوا حتفهم غرقًا بعد انقلاب قارب يقل عشرات الأشخاص قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية.

وحطت طائرة إنقاذ هليكوبتر تقل الناجية الوحيدة، التي تبلغ من العمر 30 عامًا وبدت واهنة وخائفة، وجثتي اثنين من المهاجرين في مطار لاس بالماس دي جران كناري بعاصمة جزر الكناري بعد أن عثرت عليهم سفينة شحن على بعد 135 ميلًا من الساحل.

وأبلغت المرأة رجال الإنقاذ بأن 40 مهاجرا كانوا على متن القارب، لكن خدمات الإنقاذ البحري قالت إنه لا يوجد أي مؤشر على وجود أحد في مكان غرق القارب.

المصرى اليوم

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