بشرى من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق دخول الجامعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم إنه تم تغيير طريقة التعليم للطلاب من أجل قياس مستوى الفهم عكس ما كان يحدث في السابق في التعليم قبل تطويره الذي لم يعد اختيارا لكنه ضرورة حتمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إنه في السابق كان هناك توقعات وأسئلة شبة متعارف عليها ويتم النجاح عبرها قائلا: كان هذا «سلو التعليم» لمدد طويلة.

وتابع خلال مداخلة على قناة صدى البلد أنه تم استبدال الأسئلة القديمة بأسئلة تقيس مهارة الطالب، لقياس الفهم والتطبيق والتحليل، وتم منح الطلاب التابلت من أجل التطوير الذي يشهده قطاع التعليم.

وأشار خلال مداخلة على قناة صدى البلد إلى أنه تم إجراء ثلاث امتحانات تجريبية قبل الثانوية العامة، موضحا أن القياس الجديد أفرز مستويات الطلاب المتفاوتة وخلال السنوات السابقة كان هناك 37% من الطلاب حصلوا على نسبة درجات في الثانوية العامة فوق الـ 90% و22% من الطلاب حصلوا على أكثر من 80%.

وكشف وزير التعليم أن لجوء أولياء الامور للدروس الخصوصية التقليدية سبب هبوط مستوى الطلاب، موضحا أن النظام الجديد للامتحانات بدأ منذ ثلاث سنوات وتم تغيير طريقة التقييم للطلاب لقياس مستوى الفهم.

واستطرد الدكتور طارق شوقي أن أولياء الأمور اعتادوا على حصول الطلاب على نسب نجاح كبيرة غير حقيقية، موضحا أن نسب التنسيق انخفضت والطلاب سيدخلون كليات محترمة.

وحول تظلمات نتائج الثانوية العامة قال وزير التربية والتعليم أنه سيتم إعادة فحص إجابات الطلاب الراغبين في ذلك، كاشفا أن المصحح لم يعد يملك إعطاء الطالب درجات منخفضة أو عالية.