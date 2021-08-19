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مصدر: مراجعة إدارة بايدن الموعودة للانسحاب من أفغانستان لم تبدأ بعد

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مصدر: مراجعة إدارة بايدن الموعودة للانسحاب من أفغانستان لم تبدأ بعد مصدر: مراجعة إدارة بايدن الموعودة للانسحاب من أفغانستان لم تبدأ بعد

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قال مصدر مطلع اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تبدأ بعد المراجعة التي وعد بها لمسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بينما يركز المسؤولون على مسألة الإجلاء الأكثر إلحاحا.

وقال الرئيس جو بايدن، الذي يواجه انتقادات شديدة من مشرعي الحزبين بسبب تعامله مع الأزمة، لشبكة (إيه.بي.سي) في مقابلة أمس الأربعاء "سنعود خطوة للخلف بعد فترة وننظر" فيما إذا كان من الممكن تنفيذ خروج الولايات المتحدة بشكل أفضل.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، يوم الثلاثاء إن عملية تقييم شاملة ستتم لمسألة التعامل مع الانسحاب.

وقال المصدر، الذي سُئل اليوم الخميس بخصوص ما إذا كانت المراجعة بدأت، لرويترز مشترطا عدم كشف هويته إن تركيز الولايات المتحدة مُنصب في الوقت الراهن على العمليات على الأرض وإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان.

وتعهدت لجان عديدة في الكونجرس الأمريكي بعقد جلسات استماع. ومن المقرر أن تتلقى لجنة المخابرات بمجلس النواب إفادات في جلسات مغلقة يوم الاثنين بخصوص الوضع من أجهزة المخابرات.

وقال بايدن لشبكة (إيه.بي.سي) أمس الأربعاء إن "فكرة وجود وسيلة للخروج بطريقة ما دون أن تتبعها فوضى، لا أعرف كيف يتم ذلك".

المصرى اليوم

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