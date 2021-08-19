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جولة تفقدية لرئيس مياه الإسكندرية لمتابعة أعمال تحويل المرافق بمنطقة غرب

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جولة تفقدية لرئيس مياه الإسكندرية لمتابعة أعمال تحويل المرافق بمنطقة غرب جولة تفقدية لرئيس مياه الإسكندرية لمتابعة أعمال تحويل المرافق بمنطقة غرب

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أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة تفقدية بمنطقة كوبرى ٢١ غرب الإسكندرية، لدراسة إمكانية تغير خط مياه الشرب المغذى للمنطقة والمعارض مع خط الصرف الصحى، مشيرا إلى التنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والاتفاق على تغيير مسار خط المياه بمنطقة الكوبرى ٢١.

كما توجه إلى فرع التحصيل بمنطقة ٦ اكتوبر بالعجمى، لمتابعة تشغيل أنظمة «الهاند هيلد» الخاصة بالتحصيل والقراءات، والتى تلزم القارئ والمحصل على التواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة، ما يساهم في التغلب على الكثير من المشكلات التي تتعلق بأخطاء تسجيل القراءات، وتضمن للمواطن المحاسبة على الاستهلاك الفعلى.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فعلت تطبيق قراءتى الذي أطلقته الشركة القابضة في يوليو ٢٠٢٠، ضمن خطتها في التحول الرقمى، والذى يتيح للمواطنين إبلاغ القراءات من يوم ١- ١٥ من كل شهر، بعد تصوير العداد، ليكون بذلك المواطن قادرا على متابعة استهلاكه.

واضاف أن هناك الكثير من التطبيقات التي تتيحها الشركة، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، في ظل مواكبة التكنولوجيات الحديثة والتى تساهم في تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعى في ظل مواجهة تداعيات المستجد.

وفى سياق متصل، قال أن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة بدأت في تطعيم العاملين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الشركة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل الميدانية ومراكز خدمة العملاء حرصا على سلامة المواطنين والعاملين.

المصرى اليوم

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