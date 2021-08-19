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إخوان السودان يرحبون باستيلاء طالبان على أفغانستان

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إخوان السودان يرحبون باستيلاء طالبان على أفغانستان إخوان السودان يرحبون باستيلاء طالبان على أفغانستان

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رحب إخوان السودان، حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه حسن الترابي، باستيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وهنأ المؤتمر الشعبي في بيان «الأمة الإسلامية والشعب الأفغاني وحركة طالبان وكل أحرار العالم على انتصار حركة طالبان وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في نيل الحرية وإلحاق الهزيمة بالسلطة المغتصبة»، حسبموقع «سودان تربيون» السوداني.

وقال الحزب الإسلامي إن «هذا الانتصار يأتي بعد صراع طويل ليثبت للعالم أن الشعب لن يهزم بالقوة المادية والبشرية مهما عظمت».

ورأى بحسب مداد نيوز أن حركة طالبان قدّمت بعد «انتصارها التاريخي» طرحاً متقدماً لإدارة الدولة الأفغانية يدعمه المؤتمر الشعبي «حتى تبلغ الأهداف مبتغاها لتحقيق مشاركة كافة قطاعات ومكونات الشعب الأفغاني».

المصرى اليوم

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