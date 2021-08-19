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تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا في حملة شمال الأقصر

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تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا في حملة شمال الأقصر تحرير 13 محضرا تموينيا متنوعا في حملة شمال الأقصر

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أعلن العقيد احمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، انه تم التنسيق مع الدكتور تامر صلاح وكيل اول وزارة بالاقصر واشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، بالمرور على المحلات العامة والمخابز.

وأوضح بيان، الخميس، أنه تم تحرير 8 محاضر عبارة عن 2 محضر عدم إعلان عن مواعيد تشغيل، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تحررت 5 محاضر شملت 4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، محضر عدم وجود شهادة صحية.

وضمت اللجنة التي قامت بالمرور المخابز، والمحلات التجارية، كل من عبدالرزاق عمر، مدير الإدارة التموينية بالمركز و عبدالحميد يونس رئيس مكتب التموين بالمركز وعزالدين يوسف مفتش تموين وحنان محمد يوسف مديرة إدارة المتابعة الميدانية بالمركز.

المصرى اليوم

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