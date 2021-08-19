خبير يوضح دور شركات التكرير في حفر قناة السويس

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قال الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير الدولي في هندسة التكريك والإنشاءات البحرية، إن التكريك البحري في مصر بدأ منذ زمن بعيد منذ حفر قناة السويس ، ولكنها شيدت بطريقة غير طبيعية؛ حيث تم الحفر لـ قناة السويس وبعدها تم فتح القناة، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس لها باع طويل في عمليات التكرير ولها باع طويل في عمليات التكريرك والهندسة البحرية على مستوى العالم.

وأوضح «عبدالعظيم» خلال لقائه مع الإعلامي عبدالباقي عزوز؛ في برنامج «توك شو العرب»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة والتي كانت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي خلال عام واحد تم حفر القناة وكان أكبر مشروع حفر وتكريك لقناة على مستوى العالم ومن أضخم المشروعات القومية.

وتابع: «حفر قناة السويس الجديدة تم من خلال مجموعة من الشركات الأجنبية الكبرى والمتخصصة في عمليات التكريك وتم حشد مجموعة كبيرة من المعدات البحرية العملاقة لحفر القناة، خاصة أن هناك أماكن صخرية في القناة لا تستطيع حفرها إلا معدات ثقيلة معينة وشركات متخصصة في التكريرك والهندسة البحرية».