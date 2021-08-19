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البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني المسافر إلى وكاهن الجالية الروسية بمصر

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البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني المسافر إلى روسيا وكاهن الجالية الروسية بمصر البابا تواضروس يستقبل الوفد الرهباني المسافر إلى وكاهن الجالية الروسية بمصر

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استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس وفد الآباء الأساقفة والرهبان الذين سيقومون بزيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية في إطار التبادل الرهباني بين الكنيستين. تأتي هذه الزيارة ضمن نشاطات لجنة العلاقات بين الكنيستين، التي بدأت عملها منذ سبع سنوات.

وفي سياق متصل استقبل البابا في المقر البابوي اليوم أيضًا، أليكسي ماشكوف كاهن الجالية الروسية في الذي وصل مصر منذ ثلاث اشهر لخدمة الجالية في القاهرة والغردقة. تأتي زيارة الكاهن الروسي للبابا بغية التعارف، كما نقل «ماشكوف» تحيات غبطة البطريرك كيرل بطريرك موسكو وسائر ، لقداسة البابا.

المصرى اليوم

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