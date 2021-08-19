بوتين و ماكرون يبحثان الوضع في أفغانستان و النووي الإيراني

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، الوضع في أفغانستان بعد وصول حركة « طالبان » (المحظورة في روسيا) إلى السلطة، حسبما أعلن المكتب الإعلامي بالكرملين.

وجاء في بيان الكرملين في هذا الصدد: «جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث الوضع في أفغانستان بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة. وقد أشار الجانبان إلى أهمية ضمان أمن المدنيين وحل المهام الإنسانية العاجلة».

وأشار بيان الكرملين إلى أن الجانبين الروسي والفرنسي عبرا عن استعدادهما للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان عن طريق الجهود المشتركة، بما في ذلك في إطار مجلس الأمن الدولي و«مجموعة العشرين».

وبحث الرئيس بوتين مع ماكرون الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وجاء في البيان: «تم التطرق إلى الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وعبر الرئيسان عن تأييدهما لمواصلة مفاوضات استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تعد عاملا هاما في قضية الحد من الانتشار النووي».