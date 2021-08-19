أخبار عاجلة

الولايات المتحدة تقدم 4.7 مليون دولار إضافية للأردن للتصدي لكورونا -
"العربي الكويتي" يطلب توضيحاً رسمياً من "النصر" بشأن إلغاء اللقاء الودي -
كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا -
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها -
«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار -
«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية -
وزير الدفاع الروسي : أوكرانيا لا تمثل تهديدا لموسكو -
الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد -
"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة بيشة" تنفّذ 1700 جولة تفتيشية على المجمعات الطبية الخاصة والصيدليات

Print
"صحة بيشة" تنفّذ 1700 جولة تفتيشية على المجمعات الطبية الخاصة والصيدليات "صحة بيشة" تنفّذ 1700 جولة تفتيشية على المجمعات الطبية الخاصة والصيدليات
لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال النصف الأول من عام 2021

نفّذت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة الالتزام، 1794 جولة على المجمعات الطبية العامة والصيدليات التجارية والمجمعات الطبية الخاصة بجميع المحافظات التابعة لها؛ لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت "صحة بيشة" أن الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، مع توفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وضبطت الإدارة 452 مخالفة على القطاع الخاص خلال الجولات التفتيشية، كما تم استقبال 313 بلاغًا عن طريق مركز البلاغات 937.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العربي الكويتي" يطلب توضيحاً رسمياً من "النصر" بشأن إلغاء اللقاء الودي

"العربي الكويتي" يطلب توضيحاً رسمياً من "النصر" بشأن إلغاء اللقاء الودي

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد

"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين

400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا

400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا