"صحة بيشة" تنفّذ 1700 جولة تفتيشية على المجمعات الطبية الخاصة والصيدليات

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لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال النصف الأول من عام 2021

نفّذت "صحة بيشة" ممثلة في إدارة الالتزام، 1794 جولة على المجمعات الطبية العامة والصيدليات التجارية والمجمعات الطبية الخاصة بجميع المحافظات التابعة لها؛ لمراقبة التزام وتطبيق القطاع الخاص لتعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وتفصيلًا: أوضحت "صحة بيشة" أن الحملة التفتيشية تهدف إلى التأكد من الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية ووسائل السلامة بالمجمعات الصحية الخاصة، والتأكد من صلاحية الأدوية الموجودة في الصيدليات، وعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفات طبية، مع توفر الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة، وكذلك عدد المجموعات الدوائية الأساسية الواجب توفرها في الصيدليات.

وضبطت الإدارة 452 مخالفة على القطاع الخاص خلال الجولات التفتيشية، كما تم استقبال 313 بلاغًا عن طريق مركز البلاغات 937.