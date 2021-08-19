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: لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بـ«داعش» أو «القاعدة»

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روسيا: لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بـ«داعش» أو «القاعدة» : لن نتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بـ«داعش» أو «القاعدة»

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أكد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لن تتعاون في أفغانستان مع الأطراف المرتبطة بالإرهابيين، خاصة تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وقال نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن أفغانستان لا تزال تبقى أرضا تأتي منها تهديدات إرهاب ومخدرات، مشيرا إلى أن هذه القضية سيكون التعامل معها على عاتق السلطات الجديدة وجوار أفغانستان.

وتابع: «نود التشديد على أن الاتحاد الروسي سيتعاون فقط مع الأطراف السياسية الأفغانية التي ليس لها صلات بالإرهابيين، وبالدرجة الأولى بتنظيمي داعش والقاعدة والتشكيلات المتحالفة معها».

وأضاف المندوب الروسي: «نأمل في أن تمتنع جميع الأطراف الأفغانية عن استخدام العنف وأن تسهم في تسوية الأوضاع».

المصرى اليوم

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