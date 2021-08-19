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500 طالب وطالبة يبادرون بأخذ لقاح كورونا بالأفلاج

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500 طالب وطالبة يبادرون بأخذ لقاح كورونا بالأفلاج 500 طالب وطالبة يبادرون بأخذ لقاح كورونا بالأفلاج
في الأسبوع الأول من تدشين المركز

500 طالب وطالبة يبادرون بأخذ لقاح كورونا بالأفلاج

بادر أكثر من 500 طالب وطالبة بتعليم الأفلاج، بأخذ لقاح كورونا، في بيت الطالب الذي تم تدشين العمل به مطلع هذا الأسبوع.

يأتي ذلك استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة بإعطاء اللقاح لطلاب وطالبات المدارس من الفئة العمرية من ۱۲- ۱۸ عامًا، وتخصيص مسار مستقل لتلقيهم لقاح في بيت الطالب، وفق جدول مواعيد لكل مدرسة تم تعميمه على كل مديري ومديرات مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمحافظة.

يذكر أن، مدير تعليم الأفلاج ومساعد مدير مستشفى الأفلاج العام، قد دشنا مطلع هذا الأسبوع مقر تطعيم خاص للقاح كوفيد19 لطلاب وطالبات الفئة العمرية (١٢- ١٨) في بيت الطالب بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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