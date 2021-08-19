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وزير التعليم يعلق على تداول خبر زيادة مصروفات المدارس الدولية

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وزير التعليم يعلق على تداول خبر زيادة مصروفات المدارس الدولية وزير التعليم يعلق على تداول خبر زيادة مصروفات المدارس الدولية

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علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يشاع عن قيام الوزارة بزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية بنسبة ٣% تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن هذا الكلام عارى تماما من الصحة. والحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام ١٩٨٨ بموجب القرار الوزارى رقم ٣١٩ لسنة ١٩٨٨ ثم القرار الوزارى رقم ٤٢٦ لسنة ١٩٩٠ ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم ٢٣٥ بتاريخ ١٩/٦/٢٠١١ وقد صدرت أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم. ونفاذا لذلك صدر القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠٢٠ متضمنا في الفقرة ١٥ من المادة ٣ على تحصيل النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن: «هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة»، لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وأن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة.

المصرى اليوم

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