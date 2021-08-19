وزيرة التعاون لمسؤولى البنك: «النقل» الأكثر حصولًا على تحويلات بـ ١٫٨ مليار دولار

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إبراهيم دجانى، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولى، خلال زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى، فى قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته، وموقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلى فى مجال المدن الخضراء.

وناقشت «المشاط» فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولى، فى قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية فى القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون فى مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية قطاع النقل الذى يأتى من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار، تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التى اتفقت عليها وزارة التعاون الدولى، موضحة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية.

وأوضحت أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير مول عدة مشروعات فى قطاع النقل، من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية فى عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار، وتمويل إضافى لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار فى عام 2011. كما يمول البنك الدولى مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذى يتضمن العديد من المكونات، من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية. من ناحيته أشاد المدير الإقليمى لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولى بالجهود التى تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية، لاسيما فى قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، قائلا إن البنك الدولى يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.

وقال دجانى إن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التى تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى قطاع النقل.