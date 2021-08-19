البنك الدولى يشيد بالجهود المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية و«تنمية الصعيد»

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، آيات سليمان، المدير الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها لمصر، لبحث العلاقات المشتركة بين الحكومة ومجموعة البنك الدولى لتحقيق التنمية المستدامة والممارسات المتعلقة بها فى العديد من المجالات وبحث الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ وتمكين المرأة وتطوير المجتمعات الريفية.

يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقدها وزيرة التعاون الدولى مع شُركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لبحث تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى العديد من الملفات الهامة والجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، من بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة والجهات المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغلب على آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت على مستوى تمكين المرأة، الذى يعد محورًا رئيسيًا من محاور تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولى، فضلا عن برنامج تنمية الصعيد الذى يعتبر نموذجًا فى تطوير المجتمعات الريفية يمكن أن تحتذى به الدول الأخرى، وكذلك المستقبل الواعد لتنمية محور قناة السويس.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى على أهمية علاقات التعاون المشترك مع مجموعة البنك الدولى، والعمل الوثيق مع الحكومة المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية فى مختلف المجالات، وتقديم الدعم الفنى والتقنى لدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتعافى الأخضر من المحاور الرئيسية التى تعمل عليها وزارة التعاون الدولى بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولى.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن الجهود الوطنية المبذولة التى تعزز الريادة المصرية فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، موضحة أن الحكومة المصرية منفحتة على مزيد من الشراكات، ولديها إرادة قوية لإدماج العمل المناخى فى استراتيجيات التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية فى مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت «المشاط» إلى العديد من المشروعات التى تنفذها الجهات الوطنية، بالتعاون مع البنك الدولى فى مجال العمل المناخى، منها مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، بهدف تقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالإضافة إلى منحة إدارة الملوثات العضوية بمبلغ 8.1 مليون دولار، مشددة على أن المستقبل يحمل العديد من فرص التعاون والشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية لتعزيز العمل المناخى فى مصر ودعم ريادة مصر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبها أكدت آيات سليمان، المدير الإقليمية للتنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى، أن ضخ الاستثمارات فى مجال التنمية المستدامة يمكن أن يطلق العنان لمكاسب عديدة كفرص العمل والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى دور البنك الدولى لمساندة الدول المتعاملة معه فى مواجهة التغيرات القادمة، ولتمكينها من بناء اقتصاديات تراعى اعتبارات المناخ. كما أشادت باستراتيجية وجهود الدولة فى مجال تغير المناخ وأن البنك الدولى على استعداد لتقديم الدعم لمصر. كما تطرقت سليمان إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار وما حققه المشروع من إشادة دولية.