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الشركات المصرية الناشئة تجذب استثمارات بـ 250 مليون دولار فى 2021

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الشركات المصرية الناشئة تجذب استثمارات بـ 250 مليون دولار فى 2021 الشركات المصرية الناشئة تجذب استثمارات بـ 250 مليون دولار فى 2021

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انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة فى مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى والجرائم الإلكترونية، والتى ينظمها مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، بحضور أكثر من 40 إعلاميا ومشاركة عدد من مدراء الهيئة التنفيذيين، وخبراء بمنظمة الوايبو والاتحاد الأوروبى، ومحاضرين وأساتذة القانون المدنى.

وقال الدكتور خالد فتح الله، رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون، والمشرف على مركز المعلومات بالهيئة الوطنية للإعلام، إن التدريب هدفه تفعيل دور الإعلام فى نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية والتحول الرقمى.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إنه لابد من نقل المعرفة والجوانب المرتبطة بقضايا الملكية الفكرية وتوعية الجمهور بضرورة احترام حقوق المؤلف والالتزام بحماية الإبداع الفكرى. وأكد محفوظ أن شركات التكنولوجيا العالمية الموجودة حاليا فى السوق كانت مجرد فكرة مبتكرة حافظ أصحابها عليها وقاموا بحمايتها، وبالتالى خلقت عوائد تتخطى قيمتها ميزانيات بعض الدول.

وتولى الهيئة اهتماما كبيرا بمجال حماية الملكية الفكرية ورعاية الشركات التكنولوجية الناشئة المبتكرة لما لها من أهمية فى دفع عمليات النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، حيث تتوقع الهيئة أن تجذب الشركات المصرية الناشئة استثمارات بقيمة 250 مليون دولار خلال 2021.

المصرى اليوم

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