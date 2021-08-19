أخبار عاجلة

كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا -
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها -
«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار -
«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية -
وزير الدفاع الروسي : أوكرانيا لا تمثل تهديدا لموسكو -
الأندية تستقر على نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد -
"محافظ بيش" يشهد انطلاقة العام الدراسي الجديد -
نهائي كأس الخليج.. الأخضر يبحث عن لقبه الأول عبر بوابة البحرين -
400 طالب ومنسوب كليات الأفلاج يبادرون بأخذ لقاح كورونا -
تعرف على قائمة الراحلين المبدأية عن فريق الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

مجموعة السبع تدعو إلى «مهمة دولية مشتركة» لمنع تصاعد الأزمة في أفغانستان

Print
مجموعة السبع تدعو إلى «مهمة دولية مشتركة» لمنع تصاعد الأزمة في أفغانستان مجموعة السبع تدعو إلى «مهمة دولية مشتركة» لمنع تصاعد الأزمة في أفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي اليوم الخميس برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة «يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معا في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بـ أفغانستان ».

وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا.

وأضاف البيان: «تستلزم الأزمة في أفغانستان استجابة دولية بما في ذلك المشاركة المكثفة في القضايا الحساسة التي تواجهها أفغانستان والمنطقة بالتعاون مع الأفغان، وهم الأشد تضررا، وأطراف الصراع، ومجلس الأمن الدولي، ومجموعة العشرين، والجهات المانحة الدولية، وجيران أفغانستان بالمنطقة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا

كازاخستان.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مستودع للأسلحة إلى 14 قتيلا

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار

«طالبان» تحظر الموسيقى وأصوات النساء على التلفزيون والراديو في قندهار

«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية

«بلومبرج»: إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تهدد عمليات الإطلاق الفضائية